Kédougou : la SODEFITEX annonce une distribution d'intrants achevée à 100 % pour les semences et herbicides

La Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX) prévoit d’atteindre 8 500 hectares emblavés pour la campagne cotonnière 2026 dans la région de Kédougou, contre 4 100 hectares lors de la saison précédente, a annoncé le chef du service régional de la structure, Waly Léon Faye, dans un entretien accordé à l’APS.



« Les superficies ont pratiquement doublé cette année. Et très certainement, on fera aussi le double de la production de l’année passée », a estimé le responsable régional. Pour soutenir cette dynamique, la SODEFITEX a achevé à 100 % la mise en place des semences et des herbicides, tandis que la distribution des intrants fertilisants progresse avec « plus de 75 % de l’engrais et de l’urée » déjà acheminés dans les zones de production.



Pour cette campagne, l'entreprise prévoit d'accompagner 3 024 producteurs répartis dans plus de 160 villages de la région grâce à un dispositif d'encadrement de proximité. Des sessions de formation axées sur les techniques de semis, l’utilisation des herbicides et l’épandage sont organisées afin de « rappeler les bonnes pratiques afin d’améliorer les conditions de travail des producteurs et de booster la production à moindre effort ».



Malgré ces perspectives, les opérations d'approvisionnement et de suivi font face à l'enclavement de plusieurs localités du département de Saraya, à l'image de la commune de Missirah Sirimana et des villages frontaliers de Boboty, Sancella et Garaboréya. Selon M. Faye, « ce sont des zones très enclavées où l’accès devient difficile avec les pluies ».a