Dakar : El Malick Ndiaye appelle à «réfléchir à l'introduction dès l'école d'une véritable initiation au numérique»

Vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye a plaidé ce jeudi pour «l’introduction dès l’école d’une véritable initiation au numérique», dans un contexte où le pays fait face à de nombreux cyberattaques. Il a tenu ces propos, en séance plénière, à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la protection des infrastructures critiques et la sécurité numérique.



Dans sa prise de parole, l’ancien président du parlement a d’abord estimé que les enfants «sont aujourd’hui exposés très jeunes aux risques du numérique, du cyberharcèlement, de l’escroquerie, de l’usurpation d'identité, du contenu inapproprié, de la manipulation des informations qui portent atteinte à la vie privée ou à l’exploitation de leurs données personnelles».



Face à ce constat amer, il a appelé à «réfléchir à l'introduction dès l'école d'une véritable initiation au numérique et à la cybersécurité». Cette initiative sera «adaptée à chaque tranche d'âge», a-t-il dit, ajoutant que, «protéger les infrastructures numériques est indispensable».



Pour rappel, selon le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, cette loi «renforcera la souveraineté et la maîtrise numériques du Sénégal» et permettra de mettre «en œuvre la protection des infrastructures critiques (et) l’hébergement des données publiques sur le territoire national».