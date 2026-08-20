« Ici, c’est la démocratie ! » et « 5 minutes de gloire » : le clash explosif entre TAS et Sonko sur l’article 77

L’examen en séance plénière du projet de loi sur la protection des infrastructures d’informations critiques et la sécurité numérique, ce matin à l’Assemblée nationale, a été marqué par un vif accrochage entre le député Thierno Alassane Sall et le président de l’institution, Ousmane Sonko.



L’échange houleux a éclaté autour de l’interprétation de l’article 77 du règlement intérieur, le député tentant d’invoquer ce texte pour justifier ses interventions. Irrité, Ousmane Sonko a rapidement coupé court en déclarant : « Je ne vous ai pas encore donné la parole », ajoutant plus tard que les propos de son interlocuteur n’avaient « rien à voir avec les débats ».



La tension est montée d’un cran lorsque Thierno Alassane Sall a refusé de regagner sa place, dénonçant une entrave au droit parlementaire. « Vous voulez empêcher des députés de l’opposition de dire ce qu’ils disent ? Ici, c’est la démocratie ! », a-t-il lancé avec véhémence, accusant le président de vouloir dicter le contenu des interventions.



En réponse, Ousmane Sonko a réaffirmé son autorité en rappelant que la liberté ne devait pas être synonyme de « bagarre ou d’indiscipline », insistant sur le fait que son interprétation du règlement intérieur, en tant que président de séance, primait sur celle du député. Ousmane Sonko a raillé que « certains viennent chercher leurs « 5 minutes de gloire » pour « faire le buzz devant les caméras ».



Cet échange musclé a suscité des réactions immédiates dans l'hémicycle, le brouhaha couvrant ponctuellement les explications techniques des deux protagonistes. Alors que les partisans de l’opposition marquaient leur désapprobation par des murmures, le climat est resté électrique, illustrant les profondes divergences sur la gestion du temps de parole et des prérogatives de la présidence de l’Assemblée face à l’opposition.