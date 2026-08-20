Rapports Cour des comptes de 2019 à 2024: 36 sociétés sous le coup de réquisitions

C’est le quotidien Libération qui fait la révélation, dans son édition de ce jeudi. A la suite de l'enquête de la Division des investigations criminelles (Dic) sur le rapport de la Cour des comptes concernant les finances publiques, le parquet financier a déclenché une nouvelle offensive.



Alors que l'enquête sur l'audit de la Cour des comptes, couvrant la gestion de 2019 jusqu'au 31 mars 2024, au début du mois d’août 2026, le parquet financier a saisi la Division des investigations criminelles (Dic) pour identifier les bénéficiaires de 36 entités mais aussi d'éventuels changement de statuts.



Parmi les sociétés concernées on retrouve Bamba Ndiaye Sa, Impact communication, la Sci Fara de Cheikh Seck qui aurait empoché 3 milliards de Fcfa dans l'affaire de l'immeuble du Hcct, Thales, Suma constructions Sénégal, Arezki, Lavie commercial brookers au cœur du marché d'armement de 45 milliards de Fcfa, Dsc de Ron Yeffet, l'ancien consul honoraire du Sénégal à Tel-Aviv qui aurait aussi bénéficié de plusieurs marchés de gré à gré mais aussi Envol Immobilier, le développeur des sphères ministérielles.



Par ailleurs, deux célèbres cabinets d'avocats sénégalais, dont les noms n’ont pas été communiqués, sont aussi concernés.