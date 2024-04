Dakar : Ivre un homme étrangle sa mère jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict hier, mercredi dans l'affaire opposant O. Sarr à sa mère, S. Fall. Placé en détention provisoire depuis le 12 avril dernier pour des actes de violence à l'égard de sa famille, le mis en cause a comparu devant la justice pour répondre de ses actes.



Selon L'Observateur, les faits qui lui reprochés sont "graves". Sous l'influence de l'alcool et de la drogue, O. Sarr terrorisait régulièrement sa famille, en particulier sa mère. Cette dernière a décrit avec émotion et amertume devant le tribunal les souffrances endurées face aux agissements de son fils. Selon ses dires, ce dernier, âgé de 40 ans, serait sous l'emprise néfaste de substances illicites, ce qui le pousserait à des comportements violents et agressifs envers ses proches.



Malgré une condamnation antérieure à six mois de prison ferme, O. Sarr n'aurait pas tiré de leçon de son séjour carcéral, continuant ses agissements après sa libération. Cette fois-ci, les faits sont plus graves : il aurait agressé physiquement sa mère, allant jusqu'à l'étrangler et lui jeter une casserole au visage, rapporte le journal.



Face aux accusations, le mis en cause a tenté de se dédouaner, niant en bloc les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, les témoignages accablants de sa famille, notamment de son frère Babacar Sarr, ont pesé lourd sur la balance.



Au terme des débats, le Tribunal a déclaré Ousmane Sarr coupable et l'a condamné à une peine d'un an de prison ferme.