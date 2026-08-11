Dakar : «La dalle de l’amphithéâtre de l’hôtel King Fahd Palace s’est effondrée», alerte Guy Marius Sagna

A Dakar, l’amphithéâtre de l’hôtel King Fahd Palace a été le théâtre d’un incident inquiétant ce week-end. Selon le député Guy Marius Sagna, une dalle «est tombée dans la soirée du samedi 08 août 2026». L’élu souligne que le pire «aurait pu se passer» si l’effondrement était survenu en pleine journée ouvrable, lors d’une conférence nationale ou internationale accueillant du public. Pour lui, cet événement met en lumière l’urgence d’agir avant que «l’irréparable» ne survienne dans ce site emblématique.



Depuis mai 2024, Guy Marius Sagna dit avoir interpellé à plusieurs reprises le gouvernement sur la dégradation du King Fahd Palace. Il rappelle que l’hôtel n’appartient pas à un particulier sénégalais mais à l’ensemble des citoyens. Il dénonce une «cure de dégradation, de délabrement» sous la direction de Racine Sy, alors que l’établissement aurait plutôt besoin d’une «cure de jouvence».



Au-delà des infrastructures, la question sociale reste également en suspens. Guy Marius Sagna revient enfin sur le cas des travailleurs «injustement licenciés» du King Fahd Palace. Un dossier, dit-il, qui «continue de nous hanter» et qu’il est temps de régler.