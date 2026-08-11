Sénégal : «Sonko a fait trois déclarations de patrimoine», selon le député Amadou Ba

Alors que plusieurs journalistes et chroniqueurs accusaient l’ex-Premier ministre Ousmane Sonko d’avoir dissimulé ses biens, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a publié ce matin la liste des personnalités en règle, sur laquelle figure clairement son nom.



Face à cette situation, le député de Pastef, Amadou Ba, est immédiatement monté au créneau pour rétablir les faits. Il rappelle que son leader s'est plié à l'exercice à chaque étape de ses fonctions, précisant qu’« Ousmane Sonko a fait 3 déclarations de patrimoine: celui de Premier ministre entrant, Premier ministre sortant et actuel Président de l’Assemblée nationale».



Pour le parlementaire, cette publication de l’OFNAC met fin à une campagne de dénigrement médiatique intense. Il a donc fustigé « les affabulateurs qui ont vendu sur différents plateaux Tv et réseaux sociaux des élucubrations sur le patrimoine (de Sonko)». Loin de s'attendre à des excuses de leur part, le député anticipe déjà «la mauvaise foi» de ces chroniqueurs qui, «loin de faire profil bas après leurs calomnies, vont embrayer sur d’autres flatulences intellectuelles».



Il les a d'ailleurs mis au défi de prouver leurs accusations: « Si Ousmane Sonko dispose des maisons sous la mer et des comptes bancaires sur la lune, envoyez les documents à l’OFNAC, et vite».



Le député a insisté aussi sur le fait que « désormais, l’Ofnac "newlook" voté par la majorité Pastef, a les pouvoirs d’investigation les plus larges possibles pour en vérifier la sincérité, l’exhaustivité et l’authenticité ». Cette institution, désormais dotée d'une « palette de sanctions les plus dissuasives contre les fausses déclarations», valide ainsi les prises de position du Premier ministre.



Amadou Ba a conclu en ironisant sur la stratégie de son leader, affirmant que « la plus grande force de Ousmane Sonko, c’est de laisser les Lauréats en calomnie construire des châteaux de sable, et en une seule vague foudroyante, les désintégrer en poussière pilée et tamisée dispersée aux 4 coins ».