Dakar: Néné Fatoumata Tall dénonce une «amnésie sélective» de Pastef sur les appels à la violence visant Sonko

La présidente du mouvement des femmes de l’APR, Néné Fatoumata Tall, a réagi aux communiqués de Pastef condamnant les propos d’Arona Coumba Ndoffène Diouf. Elle rappelle qu’Ousmane Sonko avait lui-même évoqué le sort de Samuel Doe, l’ancien président libérien tué après avoir été capturé et torturé, en parlant de Macky Sall.



Néné Fatoumata Tall a dénoncé ce qu’elle appelle une « amnésie sélective » de Pastef. Elle estime que les appels à la violence doivent être condamnés de la même manière, quel que soit le camp politique concerné.

« Je ne cautionne pas du tout les propos de monsieur Arona Coumba Ndoffène Diouf. Je considère qu’ils sont graves. Mais les Sénégalais sont quand même fatigués de cette amnésie sélective », a-t-elle déclaré.



Elle rappelle les propos d’Ousmane Sonko sur Samuel Doe



Pour Néné Fatoumata Tall, Pastef doit aussi condamner les propos tenus par son propre leader dans le passé. Elle rappelle qu’Ousmane Sonko avait évoqué le sort de Samuel Doe en parlant de Macky Sall. « Les mêmes qui dénoncent aujourd’hui ont applaudi quand Ousmane Sonko lui-même évoquait le sort de Samuel Doe pour Macky Sall », a-t-elle affirmé.



Elle rappelle que Samuel Doe, ancien président du Liberia, avait été capturé, torturé puis exécuté. Selon elle, évoquer ce sort pour un président sénégalais en exercice est très grave. « Le présenter comme modèle pour un président sénégalais en exercice (…) est un appel au meurtre politique », a-t-elle soutenu. Elle déplore également qu’à l’époque, personne n’ait saisi le procureur pour dénoncer ces propos.



Elle demande la même justice pour tous



Néné Fatoumata Tall estime que les discours violents doivent être condamnés, quelle que soit la personne visée. Pour elle, il ne faut pas dénoncer certains propos tout en fermant les yeux sur d’autres. « Si on condamne l’appel à la violence, on le condamne toujours et pour tous. Pas seulement quand ça touche Sonko, pas seulement quand ça touche Macky Sall », a-t-elle insisté.



Elle considère qu’une justice appliquée selon les intérêts politiques ne peut pas être juste. « Sinon, ce n’est pas de la justice, c’est de la vengeance politique », a-t-elle déclaré.



Néné Fatoumata Tall demande ainsi au procureur de traiter toutes les affaires de la même manière, sans distinction politique. « Que le procureur fasse son travail, mais pour tous », a-t-elle conclu.



La responsable politique estime aussi que d’autres problèmes méritent davantage l’attention des autorités. Elle cite notamment le projet de loi de finances rectificative (LFR) et les féminicides, qui continuent de préoccuper les Sénégalais.



Elle rappelle enfin que le Sénégal a connu de fortes tensions politiques entre 2021 et 2024. Selon elle, le pays ne doit plus revivre une telle situation, ni pour Ousmane Sonko ni pour Bassirou Diomaye Faye.