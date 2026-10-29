Ziguinchor : 28 individus interpellés au cours d’une opération conjointe de la Gendarmerie et des Armées

Au Sénégal, 28 individus dont neuf femmes ont été interpellés à Ziguinchor lors d’une opération conjointe menée par la Gendarmerie nationale et les Armées, à la suite d’un rassemblement au cours duquel le drapeau du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) a été hissé. Selon un communiqué de la Gendarmerie, cette opération s’inscrit dans le cadre des missions de préservation de l’ordre public et de protection de l’intégrité territoriale.
Au cours de l’intervention, les forces de défense et de sécurité ont procédé au retrait du drapeau. Une perquisition a également permis de saisir plusieurs objets, notamment des téléphones portables, des documents et des insignes.
Les vingt-huit personnes interpellées, toujours selon la note, ainsi que les objets saisis ont été mis à la disposition de la Section de recherches de Ziguinchor pour les besoins de l’enquête
Au cours de l’intervention, les forces de défense et de sécurité ont procédé au retrait du drapeau. Une perquisition a également permis de saisir plusieurs objets, notamment des téléphones portables, des documents et des insignes.
Les vingt-huit personnes interpellées, toujours selon la note, ainsi que les objets saisis ont été mis à la disposition de la Section de recherches de Ziguinchor pour les besoins de l’enquête
Autres articles
-
JOJ Dakar 2026 : la Brigade régionale de l’Hygiène de Dakar lance la désinfection des sites de compétition
-
États-Unis : Modou Ngom condamné à 22 ans et demi de prison après la mort d’une famille dans un accident
-
Thiès : les volontaires de la consommation réclament le paiement de leurs arriérés de pécule
-
Agropole Centre : plus de 400 millions de FCFA mobilisés pour indemniser les populations impactées
-
Préavis de grève au SYTJUST : « Le gouvernement doit donner une traduction concrète à ses engagements », prévient Me Malick Diop