Ziguinchor : 28 individus interpellés au cours d’une opération conjointe de la Gendarmerie et des Armées

Au Sénégal, 28 individus dont neuf femmes ont été interpellés à Ziguinchor lors d’une opération conjointe menée par la Gendarmerie nationale et les Armées, à la suite d’un rassemblement au cours duquel le drapeau du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) a été hissé. Selon un communiqué de la Gendarmerie, cette opération s’inscrit dans le cadre des missions de préservation de l’ordre public et de protection de l’intégrité territoriale.



Au cours de l’intervention, les forces de défense et de sécurité ont procédé au retrait du drapeau. Une perquisition a également permis de saisir plusieurs objets, notamment des téléphones portables, des documents et des insignes.



Les vingt-huit personnes interpellées, toujours selon la note, ainsi que les objets saisis ont été mis à la disposition de la Section de recherches de Ziguinchor pour les besoins de l’enquête