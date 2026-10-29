Matar Diène: «Un député doit être au service de la Nation, et non soumis à la volonté d’un chef de parti politique»

Matar Diène, président du mouvement Initiative Citoyenne pour le Développement du Sénégal (ICDS), a interpellé l’ensemble des députés de la République pour exiger une Assemblée nationale affranchie des consignes partisanes et résolument tournée vers l’intérêt général. S’exprimant dans un communiqué diffusé, hier mercredi, il a dénoncé la soumission des parlementaires aux volontés des chefs politiques, estimant que cette dérive menace la démocratie sénégalaise.



Rappelant que l'article 64 de la Constitution dispose que le vote des députés est personnel et frappe de nullité tout mandat impératif, le président de l'ICDS a questionné le bien-fondé de l'alignement systématique sur les orientations d'Ousmane Sonko ou de tout autre responsable. Il a ainsi affirmé que « un député doit être au service de la nation, et non soumis à la volonté d’un chef de parti politique ».



Tout en marquant son respect pour la discipline interne des formations politiques, le responsable citoyen a souligné que celle-ci ne devait jamais étouffer la liberté de conscience des élus. Il a ainsi exhorté les parlementaires à faire preuve de courage pour soutenir les bonnes initiatives et s'opposer aux mauvaises, au-delà de tout calcul politicien.