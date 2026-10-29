Médina Yoro Foula : le vol de bétail et la coupe abusive de bois parmi les principales formes d’insécurité à Badion

La commune de Badion, dans le département de Médina Yoro Foula, fait face à plusieurs formes d’insécurité qui préoccupent les populations. Parmi les faits les plus récurrents recensés figurent le vol de bétail, la coupe abusive de bois, l’utilisation de drogue et les agressions physiques. Dans une moindre mesure, des cas de viol et d’arnaque ont également été signalés.



Ces constats sont issus d’un diagnostic local de sécurité dont les résultats ont été partagés ce mardi 28 octobre, à l’occasion d’un atelier organisé sur initiative de l’Agence nationale d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP). L’exercice vise à mieux cerner les problèmes sécuritaires auxquels les populations sont confrontées afin de favoriser la mise en place de réponses adaptées au contexte local.



Selon Babacar Dia, coordonnateur national des contrats locaux de sécurité au sein de l’ASP, l’enquête de terrain, lancée le 13 juin 2025, a révélé une forte volonté d’implication des habitants dans la prévention de l’insécurité. « 90 % des habitants de la commune de Badion se sont engagés volontairement à contribuer à leur propre sécurité », a-t-il indiqué.



Ce niveau d’engagement constitue, selon les résultats présentés, un levier important pour renforcer la sécurité de proximité et promouvoir une collaboration plus étroite entre les populations et les acteurs chargés de la prévention.



Présidant les travaux, le sous-préfet de Fafacourou, Ismaïla Sy, a rappelé que la sécurité est une responsabilité collective. Il a ainsi invité les différents acteurs locaux à élaborer un plan d’action concerté pour apporter des réponses aux problèmes identifiés.



L’autorité administrative a insisté sur la nécessité d’une mobilisation commune pour préserver la paix et la tranquillité des populations. L’objectif est de faire de l’implication citoyenne un pilier de la prévention et de la lutte contre les actes d’insécurité dans la commune de Badion.