Dakar : Un établissement d'initiation à la prostitution démantelé par la Brigade de mœurs

D’après le récit de L’Observateur, les policiers ont exploité un renseignement faisant état d’une activité intense de prostitution dans un immeuble de Dalifort. Un lot de préservatifs, de lubrifiants et autres gadgets sexuels ont été saisis sur les lieux.





"La patronne nous exploitait. Elle nous rémunérait avec des montants dérisoires et se remplissait les poches avec les sommes versées par les clients", a confié l’une des filles aux enquêteurs.





"J’héberge dans mon établissement plusieurs prostituées et des jeunes filles que j’initie à la prostitution", a, à son tour, confessé la proxénète, défendant l’idée selon laquelle le pourcentage sur chaque passe lui revient de droit « parce que c’est (elle) qui loge (les filles), les nourrit, et c’est aussi (elle) qui paie pour leur sécurité ».



Igfm