Plan Diomaye pour la Casamance : un taux d'exécution de 32 % atteint à Kolda sur plus de 13 milliards FCFA prévus

La région de Kolda (sud) affiche un taux d’exécution de 32 % des ressources allouées dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, un programme spécial de développement doté de plus de 13 milliards de FCFA pour cette région sud du pays. Cette information a été rendue publique à l’occasion de la réunion du comité régional de suivi des réalisations, tenue ce jeudi 4 décembre à l’hôtel de ville de Kolda, sous la présidence du gouverneur de la région, Moustapha Ndiaye.



Si des avancées ont été notées dans certains secteurs, le gouverneur souligne que l’indisponibilité et le retard dans la transmission des données par plusieurs parties prenantes constituent un frein majeur au suivi efficace du programme. « Il y a des services de l’État engagés dans la mise en œuvre de ce plan qui se font vraiment désirer », a déploré Moustapha Ndiaye, pointant du doigt un manque de réactivité de certains acteurs impliqués dans l’exécution du Plan Diomaye au niveau local.



Pour remédier à ces dysfonctionnements, une matrice d’action a été élaborée au terme des discussions. Cet outil permettra de centraliser et de mettre à disposition, en temps réel, les données relatives à l’état d’avancement des projets dans la région. L’objectif est de renforcer la coordination entre les différents services et d’améliorer la qualité du reporting.



Grâce à cette nouvelle dynamique, le chef de l’exécutif régional pourra produire des rapports périodiques destinés aux plus hautes autorités, afin de garantir un meilleur pilotage du programme et d’accélérer le rythme de réalisation des infrastructures et actions prévues en faveur des populations de Kolda.



Le Plan Diomaye pour la Casamance, présenté comme un levier stratégique pour la relance économique et sociale de la région, vise à réduire l’enclavement, améliorer l’accès aux services de base et promouvoir l’emploi des jeunes. À Kolda, les autorités appellent désormais à un sursaut collectif pour rattraper le retard enregistré et atteindre les objectifs fixés.

