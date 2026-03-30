Dakar : huit jeunes déférés après un présumé viol collectif sur une mineure de 17 ans

Selon les révélations du quotidien L’Observateur, les faits se sont déroulés entre les murs d’un luxueux appartement de la Cité Mixta, à Dakar. Huit (08) jeunes hommes, sous l’emprise du chanvre indien, ont été interpellés et déférés au Parquet de la ville, après un présumé viol collectif sur une mineure de 17 ans.



A l’origine des faits, les policiers du commissariat local effectuent une banale patrouille de routine, le lundi 23 mars. Aux environs de 17h05, ils «sentent l’effluve caractéristique de chanvre indien s’échappant d’un appartement du rez-de-chaussée». En pénétrant le bâtiment, ils découvrent un véritable «fumoir» et lieu de débauche.



Huit jeunes hommes, âgés de 18 à 24 ans, et une jeune fille mineure sont installés dans le logement loué à 70.000 FCFA pour deux nuitées. Sur la table, 10 grammes de chanvre indien, un joint entamé, une bouteille de liqueur, du vin rosé, trois paquets de préservatifs usagés et du lubrifiant.

Interrogés, les jeunes ont prétendu s’être réunis pour «un shooting photo» afin d’alimenter leur galerie Tiktok pour la Korité. Cependant, le témoignage de la fille fait basculer l’affaire dans l’horreur.



Témoignage sur un «guet-apens» glaçant



En présence de son père, et face aux policiers, Fatou N. D. (17 ans) a admis avoir fugué du domicile familial de Guédiawaye (banlieue de Dakar) depuis plusieurs mois. Invitée par ses «amis», elle ne se doutait pas que la séance photo n’était qu’un appât. Une fois dans la chambre, les jeunes auraient profité de sa vulnérabilité pour la violer.



Au terme de 48 heures de garde à vue, les suspects ont été déférés pour «association de malfaiteurs, détention et usage collectif de drogue, détournement de mineure et viol collectif». D’autres suspects sont activement recherchés.