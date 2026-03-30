Affaire Pape Cheikh Diallo: Asse Dione passe aux aveux et avoue avoir pris de la drogue durant ses «ébats»

Le chanteur de khassaide, Asse Dione, a été arrêté le 28 mars 2026, par la Brigade de recherche de Keur Massar (banlieue de Dakar) dans l’enquête tentaculaire impliquant Pape Cheikh Diallo et ses présumés complices qui sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d'autrui, trafic de drogue et blanchiment de capitaux ».





Face aux enquêteurs et mis devants les éléments compromettants extraits du téléphone de Pape Cheikh Diallo, Asse Dione aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, le mis en cause a soutenu avoir été sous l’emprise de « Seytan » (satan), selon le quotidien Libération.



Interrogé sur le trafic de drogue, visé dans la délégation judiciaire, il aurait contesté, en avouant cependant avoir consommé de petites quantités pour doper ses performances sexuelles lors des ébats avec Pape Cheikh Diallo. Le prévenu aurait consenti à ce que son téléphone soit exploité, toujours selon le journal.



Le chroniqueur de la Sentv, Kader Dia, a également fait de nouvelles révélations. En plus de ses ébats avec Pape Cheikh Diallo, il aurait révélé que ses « services sexuels » étaient parfois payants.



