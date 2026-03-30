Union mondiale des villes olympiques : le maire Augustin Senghor élu au poste de vice-président

Le maire de Gorée (commune d’arrondissement de Dakar), Augustin Senghor, a été élu au poste de vice-président de l’Union mondiale des villes olympiques (UMVO), selon un communiqué de la municipalité de Dakar.



«C’est une distinction de haut niveau qui consacre un engagement constant et une vision portée au service du mouvement olympique et des territoires. Nous saluons, dans cette dynamique, le leadership et l’engagement décisif de M. Abass Fall, maire de la Ville de Dakar, dont l’implication dans le portage de cette candidature illustre une diplomatie territoriale structurée, stratégique et résolument orientée vers des résultats», poursuit la note.



Pour rappel, Augustin Senghor avait intégré le Comité exécutif de cette organisation en octobre 2025, posant ainsi les bases de cette nouvelle avancée. L’UMVO est une organisation internationale qui regroupe les villes ayant déjà accueilli les Jeux Olympiques ou qui s'apprêtent à le faire. Fondée en 2002 par les villes d'Athènes et de Lausanne, l'Union a pour but de favoriser le partage d'expériences entre les villes hôtes.