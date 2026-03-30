Drame à Matam : Un adolescent de 12 ans poignarde mortellement un jeune ouvrier

Un fait divers tragique a secoué la commune de Matam (nord-est), dans l'après-midi du dimanche 29 mars, lorsqu’une altercation entre deux jeunes a dégénéré en un drame mortel. Un garçon de 12 ans a été arrêté après avoir poignardé un ouvrier d’une vingtaine d’années, Amadou Diaw, qui a succombé à ses blessures à l’hôpital régional de la ville.



Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incident s’est produit aux abords de l’Université Souleymane Niang de Matam, où la victime travaillait sur un chantier. Le jeune suspect, identifié comme A. Diaw, résidant au quartier de Soubalo, aurait été provoqué après qu’Amadou Diaw lui aurait ordonné de «dégager» suite à un malentendu.



Le conflit aurait débuté lorsque le jeune garçon, en train d’aider sa mère dans sa gargote (petit commerce de rue), a laissé tomber un banc, lui blessant le pied. Après des échanges tendus, la victime aurait répondu avec agressivité, déclenchant une réaction violente chez l’adolescent. Ce dernier, sous le coup de la colère, aurait alors saisi un couteau dans l’échoppe avant de porter un coup fatal à Amadou Diaw.



Alertés, les secours ont rapidement pris en charge la victime, retrouvée dans une mare de sang. Malgré son transfert en urgence à l’hôpital régional de Matam, Amadou Diaw n’a pas survécu à ses blessures. Originaire de Podor, ce jeune ouvrier venait probablement chercher du travail dans la région, comme beaucoup d’autres dans cette zone en chantier.



Le jeune A. Diaw a été immédiatement interpellé et conduit au commissariat central de Matam pour interrogatoire. Les autorités locales tentent de reconstituer précisément les circonstances du drame, notamment les raisons ayant poussé un enfant de 12 ans à commettre un tel acte.