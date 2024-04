Dakar : l'AUF vise à renforcer la gouvernance et la structuration de la recherche en Afrique de l'Ouest

Dans le cadre de son engagement en faveur de la promotion de la recherche et de l'innovation, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en collaboration avec le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), organise un atelier régional à Dakar les 18 et 19 avril 2024. Cette initiative, portée par l'Académie Internationale de la Francophonie Scientifique (AIFS), vise à renforcer la gouvernance et la structuration de la recherche en Afrique de l'Ouest.



Cette rencontre a réuni les Directeurs généraux de la Recherche de dix pays d'Afrique de l'Ouest (Togo, Gambie, Mali, Guinée, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cap Vert, Sénégal, Niger et Bénin), ainsi que les responsables d'établissements universitaires de la sous-région. L'objectif principal est de réfléchir sur l'organisation de la recherche scientifique, en mettant l'accent sur les mécanismes de pilotage stratégique et sur les normes favorisant une meilleure organisation du paysage de la recherche.



Pour le Pr Ouidad Tebbaa, Directrice régionale de l'AUF en Afrique de l'Ouest : "Cet atelier est le fruit d'une collaboration étroite entre l'AUF et le CAMES, dans le cadre de notre engagement commun pour promouvoir la recherche et l' innovation en Afrique de l'Ouest. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble sur la meilleure façon d'organiser et de valoriser la recherche dans notre région."



Une autre dimension importante de cet atelier est la discussion sur le développement durable et inclusif, ainsi que les moyens de créer un environnement propice. Les discussions ont été portées sur les défis et les opportunités liées à la recherche en Afrique de l'Ouest, ainsi que sur les moyens de créer un environnement propice. "Ce séminaire régional permettra également de convenir d'une feuille de route en matière de structuration et de promotion de la recherche et de l'innovation", a expliqué Pr Tebbaa.



Parmi les actions envisagées figurent "l'élaboration ou la consolidation d'une politique de la recherche et de l'innovation pour chaque ministère participant, ainsi qu'une meilleure structuration de la recherche pour favoriser la valorisation des résultats et le transfert de technologie."



Implications des acteurs



À en croire Bernard Zuppinger, Directeur du pôle gouvernance à l'Académie internationale de la francophonie scientifique : "Nous sommes ici pour réunir des hautes personnalités en charge de la recherche, des ministères et des universités, afin de partager des bonnes pratiques et d'établir une feuille de route pour la promotion de la recherche et de l'innovation."



Prenant la parole, Ali Douma le Directeur des programmes du Cames a affirmé " cet atelier sur la situation et la gouvernance de la recherche fait partie des axes prioritaires du Cames. Parce que quand on demande à une structure supranationale le coordonner et d'harmoniser, ça ne peut se baser que sur l'implication réelle des pratiquement de de tous les acteurs au niveau des pays et c'est pour ça que cette rencontre organisée. Cela nous permet une collaboration synergique de coordonner nos efforts pour arriver à une harmonisation la recherche au niveau de notre espace".



L'Afrique aujourd'hui, dit-il, doit être en "avant en avance sur la recherche-développement, car il y a des chercheurs, il y a des brevets, il y a du travail qui a qui a été fait. Il faut le structurer, il faut le mettre en avant. Il faut mobiliser le monde socio-économique parce que tout cela doit déboucher sur des impacts concrets pour nos pays."



D'après la Directrice Régionale de l'AUF en Afrique de l'Ouest, les résultats de cet atelier seront partagés lors de l'Université d'été du monde francophone à Rabat (Maroc) où ils contribueront à enrichir le dialogue entre jeunes chercheurs et responsables de la gouvernance des universités et des ministères.