Dakar : un homme condamné à 3 mois de prison ferme avant son mariage pour avoir exhibé son sexe

B. Mballo, arrêté une semaine avant son mariage, a été condamné à trois mois de prison pour « outrage public à la pudeur » par le Tribunal d'instance de Dakar. Selon l’accusation, il aurait exhibé ses parties intimes publiquement, suscitant l'indignation des résidents.



D'après le journal L'Observateur, B. Mballo est bien connu dans le quartier Gibraltar, où ses comportements sont devenus fréquents. Il s’y rendrait chaque matin à une heure où la plupart des hommes sont absents, ciblant les femmes du quartier en exhibant ses parties intimes, une attitude qui a provoqué la peur et l'inquiétude des résidentes.





Le jour de son arrestation, alors qu’il devait se rendre à Kolda pour son mariage, le mis en cause aurait de nouveau agi de manière inappropriée, surprenant une domestique du quartier en plein travail. Suite à l’incident, des voisins ont décidé d’intervenir et l’ont conduit au commissariat de la Médina.





Lors de son interrogatoire, l’accusé a évoqué une justification inattendue, affirmant être « sous l’emprise d’une force irrésistible » et se disant « victime de maraboutage ». Des propos qu'il a réitérés au tribunal, mais qui n’ont pas convaincu le procureur, lequel avait requis une peine de quatre mois de prison ferme. L'avocat de M. Mballo a, pour sa part, regretté l'absence d'une évaluation médicale approfondie de son client, affirmant que celui-ci souffre de crises d’épilepsie.



