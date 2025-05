Journée ville morte : Bignona paralysé ce mardi après des heurts entre talibés et gendarmes

La ville de Bignona est complètement paralysée ce mardi 13 mai, suite à un incident survenu dimanche dernier, sur la route de Diégoune. Un affrontement impliquant des talibés du marabout Fansou Bodian et des éléments de la gendarmerie a déclenché une vive tension dans la région. En guise de protestation, un groupe de talibés a décrété une journée morte à l’échelle départementale, paralysant totalement les activités.



Malgré une tentative d'apaisement du préfet de Bignona, qui s’est déplacé personnellement au domicile du guide religieux, et une injonction de l’imam Fansou Bodian lui-même appelant au calme, les manifestants ont maintenu leur mot d’ordre. Les talibés réclament justice et dénoncent ce qu’ils considèrent comme un usage excessif de la force par les gendarmes.



Conséquence immédiate : les écoles sont restées portes closes ce matin, le marché central est désert, et plusieurs tronçons des routes nationales RN4 et RN5 sont bloqués à la circulation. Les véhicules de transport en commun, reliant Bignona aux autres localités, sont immobilisés à la gare routière. Même les motos Jakarta, habituellement omniprésentes dans la circulation urbaine, sont à l'arrêt. De nombreux commerces ont été contraints de fermer leurs portes, contribuant à l'immobilisme général qui règne dans la commune.



Les autorités locales appellent au calme et à la retenue. Pour l’heure, les regards sont tournés vers les leaders religieux et administratifs, espérant un retour rapide à la normale.