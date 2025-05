DSC : Khalifa rappeur présente ses excuses et s'engage à supprimer les contenus en cause

Khalifa Ababacar Khoureichi Ba alias « Khalifa rappeurs » fait de nouveaux face à des problèmes avec la justice. Il a été interpellé à la Division spéciale de cybercriminalité après des plaintes déposées à (DSC) par Kinan Menheim, administrateur de sociétés ; Moustapha Sow et sa société Sf Capital et Mame Boye Diao, ancien directeur général des Domaines.



Face aux enquêteurs, hier lundi 12 mai 2025, « Khalifa rappeurs » qui se définit comme activiste et lanceur d’alerte a assumé l'intégralité de ses propos. Par ailleurs, il a soutenu que son but était d'alerter le parquet Financier et les autorités.



A la fin de son audition, Khalifa rappeur s'est engagé à supprimer les publications en cause, s'il est libéré. De plus, il a présenté des excuses aux plaignants et sollicité la clémence de la justice.



Déféré hier devant le parquet, il a fait l'objet d'un retour de parquet. L’activiste est poursuivi pour « diffamation, injures publiques, collecte illicite et diffusion de données personnelles, provocation aux crimes et délits mais aussi mis en danger de la vie d'autrui ».



Pour rappel, Khalifa rappeur avait été déféré pour les mêmes faits en septembre 2021 et en décembre 2024.