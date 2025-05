Kolda : Younoussa Mballo appelle à l’unité des forces vives pour le développement du Fouladou

Lors du Gamou annuel organisé à Kolda (haute Casamance) en l’honneur du guide religieux Abdoulaye Ba Zoubaïrou, Younoussa Mballo, figure engagée du développement local et coordonnateur national du programme PROVALE/CV, a lancé un appel fort en faveur du raffermissement de la cohésion sociale et de l’unité des forces vives du Fouladou.



Dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de rassemblement, M. Mballo a salué ces instants de communion entre les différentes sensibilités et confréries religieuses de la région. Il a souligné que « c’est pendant ces moments précis, marqués par l’unité des cœurs, que les prières les plus profondes sont exaucées ».



Pour cet acteur du développement, la diversité culturelle, ethnique et politique qui caractérise à la fois le Fouladou et l’ensemble du territoire sénégalais doit être perçue comme un atout majeur. « Cette diversité est une richesse inestimable. Elle vient fertiliser nos actions de développement et nous permet d’avancer ensemble à grands pas vers la souveraineté économique tant souhaitée », a-t-il déclaré avec conviction.



Younoussa Mballo a ainsi exhorté tous les fils et filles de Kolda, sans distinction, à s’unir autour des objectifs communs de paix, de solidarité et de progrès. Pour lui, seul un front uni, fondé sur le respect mutuel et la complémentarité des différences, pourra relever les défis auxquels la région fait face.



Ce message fort, lancé depuis une tribune religieuse à haute portée symbolique, résonne comme un rappel à la responsabilité collective dans la construction d’un Fouladou prospère et solidaire.