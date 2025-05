Malang Sarr : « Le Sénégal, c'est ma base, si on m'appelle, je répondrai présent »

Dans une interview exclusive accordée à l'émission TaggatInside de notre confrère Mahmoud Gueye, le défenseur central du RC Lens, Malang Sarr, a ouvert grand la porte à une convocation en équipe nationale du Sénégal. À 26 ans, le joueur formé à l'OGC Nice et aujourd'hui pilier des Sang et Or, se dit prêt à répondre à un appel de Pape Thiaw, sélectionneur national du Sénégal.



"Le Sénégal, c'est ma base"



Né à Nice de parents originaires de Rufisque, Malang Sarr n'a jamais tourné le dos à ses racines. "J'ai grandi dans la culture sénégalaise. Un enfant élevé avec les valeurs sénégalaises, on va dire", confie-t-il avec émotion. Très attaché à sa ville d'origine et à son club, le Teungueth FC, le défenseur ne rate jamais une occasion de revenir au pays : "Chaque année, j'essaie de rendre visite à ma famille. Le Sénégal, c'est mon socle, ma culture, mon éducation vient de là."



Une nouvelle vie à Lens



Après un passage mitigé à Chelsea, Malang Sarr a trouvé un second souffle en Ligue 1 sous les couleurs du RC Lens. Titulaire à 20 reprises cette saison (alors qu'il reste une journée à disputer), il s'est imposé comme un élément fiable de l'arrière-garde lensoise. Un retour en force qui relance naturellement le débat sur son avenir international.



"Je serai honoré de répondre à l'appel du Sénégal"



Ancien international français chez les jeunes (U16 à Espoirs), Sarr n'a jamais connu les A. Malgré les espoirs placés en lui au moment de son transfert à Chelsea, Didier Deschamps ne lui a jamais offert sa chance. Aujourd'hui, il se dit prêt à endosser le maillot des Lions de la Téranga : "Bien sûr, si le Sénégal m'appelle, je serai présent et honoré de répondre à cet appel-là. La sélection aussi, c'est quelque chose qui se mérite."



Un appel du pied clair, à l'image d'un joueur désormais mûr et pleinement conscient de son identité. Reste à savoir si le staff sénégalais saisira cette opportunité de renforcer la défense avec un profil d'expérience comme celui de Malang Sarr.