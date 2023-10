Dakar : un mort et une dizaine de blessés au cours d’une bagarre rangée entre pêcheurs et migrants

Une bataille mangée a éclaté en pleine mer au large de Rufisque entre pêcheurs et candidats à la migration irrégulière. L’incident a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Le bilan fait état d’un mort et de plusieurs blessés.



L’embarcation qui avait à son bord des candidats à la migration a été la cible de pêcheurs. Ce que confirme le président des pêcheurs artisanaux de Rufisque qui parlent d’un supposé vol d’un moteur de pirogue appartenant à des pêcheurs de Rufisque, comme étant à l’origine de la brouille.



La bagarre rangée en mer a causé la mort d’un jeune pêcheur âgé d’une vingtaine d’années et dont l’identité n’a pas encore été révélée. Plusieurs personnes ont été blessées dans les deux camps.