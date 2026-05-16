Kaolack : le gouvernement accélère les travaux d’assainissement avant l’hivernage

Dans la commune de Keur Baka, les habitants de Thiariack voient déjà un changement majeur avec la réalisation de cet ouvrage longtemps attendu. Selon le maire Mamadou Ba, le ravin qui divisait le village depuis plusieurs décennies constituait un véritable obstacle à la mobilité et à la sécurité des populations.



« Depuis des décennies, le village de Thiariack est coupé en deux par ce ravin qui, au fil des années, ne cesse de s’étendre, empêchant la libre circulation des habitants », a expliqué l’édile.



Pour les autorités, ces travaux dépassent le simple cadre des infrastructures. Le ministre Cheikh Tidiane Guèye estime qu’ils traduisent une volonté de renforcer l’équité territoriale en apportant des solutions concrètes aux localités les plus éloignées.



« La réalisation de cet ouvrage est une preuve de notre engagement à garantir la justice territoriale et l’équité. Ce ne sont pas seulement les grandes villes qui doivent bénéficier de ces infrastructures, mais aussi les localités du Sénégal profond lorsque des besoins sont exprimés », a déclaré le ministre.



Cheikh Tidiane Guèye a également assuré que les chantiers prioritaires en cours seront achevés avant l’hivernage. Il a notamment annoncé que le bassin concerné sera réalisé par le génie militaire dans un délai de deux mois afin d’assurer pleinement sa fonction de drainage des eaux.



« Partout où des travaux sont engagés et des délais donnés, ces délais seront respectés », a-t-il affirmé sur iRadio.



À travers ces projets, le gouvernement ambitionne de sécuriser durablement Kaolack face aux inondations à l’horizon 2026. Les autorités prévoient également la mise en œuvre d’un plan directeur global d’assainissement destiné à sortir définitivement la capitale du bassin arachidier des problèmes récurrents liés aux eaux pluviales.