Dakar : un tailleur accusé de viol sur la petite sœur de son ex et risque 5 ans de prison

Viol, pédophilie... Ce sont les accusations qui ont été retenues hier mercredi, par la Chambre criminelle de Dakar, contre Mamadou Thione. D’après « L’Observateur », le mis en cause qui est tailleur de son état, est accusé de viol par la petite sœur de son ex-copine, âgée de 16 ans.



Les faits remontent au 24 septembre 2020. Ce jour-là, la jeune D. Dièye était sortie de chez elle pour se rendre chez le boutiquier du coin. Sur le chemin du retour, elle a croisé Mamadou Thione. Ce dernier l'a invité à le rejoindre dans sa chambre.



Une proposition acceptée par la mineure. Malheureusement pour elle, une fois dans la chambre, c'est sur ces entrefaites, que le mis en cause s'est mis à la doigter. Poursuivant, il a essayé d’entretenir des rapports sexuels avec elle. En effet, le certificat médical a conclu « une déchirure hyménale incomplète ».



Visé par une plainte de la famille de la mineure, le sieur Thione a été arrêté. Jugé hier mercredi, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, la plaignante a confié que le mis en cause n'était pas à son coup essai. « En 2019, celui-ci avait tenté d'avoir des relations sexuelles avec moi. Après avoir rompu avec ma grande sœur, M. Thione avait jeté son dévolu sur moi. Il disait souvent à ma grande sœur qu'il était amoureux de moi.»



Entendu, à son tour Mamadou Thione a nié la thèse du viol. Pour se défendre, il a indiqué que, le jour des faits, il n'était pas seul avec la victime. « Elle m'a trouvé dans ma chambre en train de coudre. Mon ami Papa nous a rejoints », a-t-il déclaré. Une version que cet ami n'a pu confirmer. Il n'a cessé de varier dans ses déclarations.



L'affaire est mise en délibéré.