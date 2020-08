Dakar: une fille de 13 enlevée, puis transformée en esclave sexuelle, deux suspects arrêtés

Une mineure de 13 ans a été arrêtée à Yoff, une commune à Dakar, puis transformée en esclave sexuelle pour des pédophiles pendant 10 jours, rapporte Libération qui précise que deux (2) suspects ont été arrêtés par la Brigade des mœurs.



La nommée C. Cissé a révélé au journal l’horreur qu’elle a vécu pendant 10 jours, contre son gré. Elle a expliqué que c’est un ami de son père, L. Baldé qui l’avait embarqué de force à bord d’un taxi avant de la conduire dans un quartier qu’elle ne connait pas et où elle était aux ordres d’une « méchante dame ».



Les policiers ne tarderont pas à mettre la main sur L. Baldé, qui était en réalité, l’auteur du coup de fil adressé au père de la victime. « J’étais pris par le remords », glissera-t-il aux enquêteurs. La dame sera identifiée au nom de N. S Ndiaye, cueillie à la cité imbécile.



Il ressort de l’enquête que N.S Ndiaye trouvait des clients d’un gout particulier qui payaient de fortes sommes après avoir couché avec la fillette, traumatisée à vie. Pire, L. Baldé a aussi abusé de sa « nièce », comme il l’a avoué lors de son audition sous le régime de la garde à vue.



N.S Ndiaye et L. Baldé ont été mis à la disposition du Procureur pour proxénétisme, séquestration de mineure et pédophilie pour le deuxième nommé. Plusieurs clients qui ont requis les services de N.S Ndiaye sont recherchés.