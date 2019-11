Dans un rassemblement très timide, Guy Marius Sagna prédit la privatisation de la Senelec

Le président de la République Macky Sall et son gouvernement sont avertis. Réunis, ce mercredi à la Place de la nation, les mouvements citoyens et les activistes ont soutenu un discours armé, pour exiger de la Senelec de revoir sa décision d'augmenter les tarifs de l'électricité à partir du 1er décembre.



Pour ce faire, le rassemblement citoyen Aar Li Nu Bok et les autres organisations prévoient de marcher devant le Palais de la République le vendredi 3 décembre prochain.



Prenant la parole dans une foule qui n'approche pas la centaine de personnes, l'activiste Guy Marius Sagna de s'offusquer de la situation que devront vivre certains ménages. "Dans un pays où on ne cesse de crier au scandale de milliards du jour au lendemain, cela montre qu'il y a de l'argent dans ce pays. Donc nous disons non, ça suffit...on acceptera pas cette hausse", dénonce t-il. Mieux l'activiste prédit le pire si les population ne sortent pas pour réclamer ce qui leur revient de droit.



"Ce que je peux vous dire sur cette hausse du prix de l'électricité concernant une tranche de la population, n'est rien d'autre qu'un mensonge d'État. Car, tout va augmenter dans ce pays, la nourriture, l'eau et autres".



Mieux l'activiste, dans sa prise de parole annonce la privatisation de la Senelec. "Le président de la République en augmentant le prix de l'électricité, il est entrain de suivre les injonctions du FMI et de la Banque mondiale. Souvenez vous en 2015 le ministre Maïmouna Ndoye Seck déclarait que la FMI faisait de la pression pour que le gouvernement du Sénégal applique la vérité des prix. Et voilà qu'on nous parle de réforme. Et réformer une institution au Sénégal signifie tout simplement la privatisation. En réalité l'augmentation du prix de l'électricité n'est que la première étape, dans les semaines à venir nous assisterons à la privatisation de la Senelec", soutient t-il.



Ce rassemblement de ce mercredi, qui a duré plus de deux tours d'horloge, pourtant sur la hausse du prix de l'électricité n'est nullement celui de Aar Li Nù Bok comme le mentionne la presse. Mais plutôt celle de 5 organisations citoyennes, Sénégal notre priorité, Force démocratique du Sénégal, Gillets rouges, Forum Social Sénégalais, Nittu Deug et Frappe Dégage, souligne Guy Marius Sagna.



A noter que le rassemblement a été timide. Seulement un peu plus de 50 participants pour assister à la rencontre.