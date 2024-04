Darkarnave : le syndicat salue les décisions du Président Diomaye de faire l'état des lieux

S'exprimant par le billet d'un communiqué, le bureau national du Syndicat Autonome des Travailleurs des Chantiers Navals du Sénégal (SATNAV) dit avoir mesuré l’importance des décisions annoncées par le président de la République. Ces décisions concernent l'évaluation des activités, les mesures à prendre par l'Etat avant la fin de la concession. Celle-ci est prévue en juin 2024.



Les responsables syndicaux ont soulevé de l'importance de faire l'état des lieux de Dakarnave par les nouvelles autorités. Pour eux scruter les activités de cette boîte, " de l’exploitation à la gestion du patrimoine nous paraisse indispensable, c’est un acte significatif qui cadre parfaitement avec les principes de transparence et de bonne gouvernance".



De plus, soulignent les travailleurs, " la suspension du contrat de concession des chantiers navals de Dakarnave attribué illégalement au groupe DAKARNAVAL/OZATA SHIPYARD restaure la confiance au sein de l’administration publique".



A l'heure, les travailleurs de Dakarnave disent être "en parfaite cohérence avec cette démarche de rupture et d’innovation qui met en avant les intérêts supérieurs de la nation en lieu et place des intérêts mercantiles d’un groupuscule qui a fini d’étaler l’incurie qui régnait dans ce pays".



A présent, et d'après la note les travailleurs et cadres de Dakarnave nourrissent de l'espoir vis-à-vis des nouvelles autorités.