De Fadilou Keïta à Amadou Lamine Guissé : La passation de service à la CDC fixée ce mercredi

Prévue ce mercredi 30 septembre 2026 dans les locaux du siège de la CDC, la passation de service entre le Directeur général sortant et le Directeur général entrant par intérim s'annonce comme un moment charnière pour l'institution. Cet événement officiel se déroulera sur instructions du Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan.



Cette transition institutionnelle marque la fin de l'ère Fadilou Keïta à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Elle fait suite à la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d'impulser une nouvelle dynamique en ordonnant l'ouverture d'un appel à candidatures pour le poste de Directeur général.



Entre-temps, la continuité du service public a été assurée avec la cérémonie d'installation et de prestation de serment de Amadou Lamine Guissé, qui a officiellement pris ses fonctions de nouveau Directeur général par intérim de la CDC le lundi 21 septembre.