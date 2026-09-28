Patrick Vieira face à l’Ethiopie : « Notre objectif est de prendre les trois points »

À la veille du déplacement du Sénégal face à l’Éthiopie, prévu ce mardi à 13h00 GMT, Patrick Vieira s’est présenté en conférence de presse. Le sélectionneur des Lions s’attend à une rencontre difficile, mais il assume clairement l’objectif de victoire.



« On s’attend à un match compliqué, difficile. Il n’y a pas de match facile à ce niveau-là. Il est important pour nous de faire un bon match, de créer des situations et de marquer des buts. Notre objectif est de prendre les trois points », a déclaré le sélectionneur des « Lions ».



Vieira s’est également réjoui des conditions de jeu qui attendent son équipe. « La grosse satisfaction, c’est qu’on va jouer dans un vrai stade, avec une vraie pelouse. Et ça, c’est un avantage. C’est quelque chose de vraiment positif », a-t-il souligné.



Le technicien souhaite voir son équipe afficher davantage d’intensité qu’à Maputo, tout en améliorant son efficacité offensive. « À partir de là, on a une organisation qui va nous permettre de jouer avec beaucoup d’intensité, d’augmenter l’intensité de notre dernier match et de concrétiser ces occasions qu’on s’est créées contre le Mozambique. Il est important pour nous de faire un bon match, un match complet », a-t-il ajouté.



Lors de la première journée, le Sénégal avait obtenu le match nul (1-1) face au Mozambique à Maputo, avec un but de Nicolas Jackson pour les Lions et une réalisation de Catamo pour les Mambas. De son côté, l’Éthiopie s’était inclinée 1-0 à l’extérieur face au Soudan. Cette victoire a permis aux Crocodiles du Nil de prendre la première place du groupe J.



Patrick Vieira et ses hommes tenteront donc de se racheter mardi face à l’Éthiopie, à Bahir Dar (13h00 GMT), tandis que le Mozambique défiera le Soudan à Maputo, à la même heure.



Dès le lendemain de la rencontre face à l’Éthiopie, la Tanière mettra le cap sur Marseille, où elle affrontera les Comores, dimanche 4 octobre, en match amical au stade Vélodrome.