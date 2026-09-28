Lutte contre la rage à Kolda : 33 chiens vaccinés à Dioulacolon

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée ce 28 septembre à Dioulacolon, l’Inspection départementale de l’Élevage de Kolda a organisé une campagne de vaccination des chiens. Au total, 33 chiens ont été vaccinés. Une activité qui a également servi de cadre à une vaste sensibilisation des populations sur les dangers de cette zoonose.



La lutte contre la rage se poursuit dans le département de Kolda. À Dioulacolon, l’Inspection départementale de l’Élevage a marqué la Journée mondiale de lutte contre la rage par une campagne de vaccination des chiens. Trente-trois animaux ont ainsi reçu leur vaccin, contribuant à renforcer la prévention contre cette maladie mortelle transmissible de l’animal à l’homme.



Au-delà de la vaccination, les services de l’élevage ont mis l’accent sur la sensibilisation. Propriétaires de chiens et populations ont été informés sur les dangers liés à la rage, mais également sur les comportements à adopter en cas de morsure par un chien.



Selon l’inspecteur départemental de l’Élevage, Assane Dia, entre 10 et 20 cas de morsures de chiens sont enregistrés chaque mois dans la ville de Kolda et ses environs. Certains prélèvements effectués à la suite de ces morsures se révèlent positifs, ce qui, selon lui, témoigne de la persistance du risque rabique dans la zone.



Face à cette situation, l’inspecteur départemental appelle les propriétaires de chiens à faire vacciner régulièrement leurs animaux. « La vaccination reste l’un des moyens essentiels pour prévenir la rage », souligne-t-il en substance, invitant également les populations à faire preuve de vigilance.



En cas de morsure, les services de l’élevage recommandent de ne pas banaliser la blessure et de se rendre rapidement dans une structure sanitaire pour une prise en charge appropriée. La prévention passe ainsi par la vaccination des chiens, mais aussi par une réaction rapide et adaptée après toute morsure.