De retour au Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio se confond en remerciements

Arrêté pour une affaire de corruption, puis placé en résidence surveillé avant d'être désigné comme témoin dans le cadre du procès de l'homme d'affaire Patrick Ho, Cheikh Tidiane Gadio est de retour au Sénégal depuis hier mercredi 12 décembre 2018 dans la nuit. "Alhamdoulillah, par la grâce de Dieu, je suis arrivé tard hier nuit chez nous, en terre africaine du Sénégal. Que Dieu soit loué", a d'abord déclaré l'ancien ministre des Affaires étrangères de Wade.



Gadio a ensuite remercié tous ceux qui l'ont soutenu dans ce qu'il a qualifié de "malheureux incident et de regrettable malentendu". Il n'a également pas oublié de d'exprimer sa "sincère gratitude aux autorités étatiques" du Sénégal et d'e certains pays africains pour leur soutien.



Cheikh Tidiane Gadio a promis de passer au siège de son parti ce jeudi pour manifester son affection et sa gratitude envers ses proches collaborateurs et ses militants.