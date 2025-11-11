De retour du Brésil, Abdourahmane Diouf répond indirectement à Sonko (Vidéo)

De retour de Belem (Brésil), où il représentait le président de la République dans le cadre de la COP 30, Abdourahmane Diouf a partagé une vidéo accompagnée d’un message dans lequel il évoque ses débuts en politique et les valeurs que ses parents lui ont transmises. Une manière, pour lui, de rappeler les principes qui guident son engagement public.

« Bien rentré de Belem – Brésil. Jàmm ci ñëp ! », a-t-il simplement écrit sur Facebook.

Le ministre de l’Environnement, Abdourahmane Diouf, a répondu de manière subtile aux attaques formulées par le leader de Pastef, Ousmane Sonko, lors du « Téra-Meeting » organisé samedi 8 novembre sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. Sans réagir officiellement, le ministre a choisi ses réseaux sociaux pour livrer une réponse implicite.