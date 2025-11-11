De retour du Brésil, Abdourahmane Diouf répond indirectement à Sonko (Vidéo)

Le ministre de l’Environnement, Abdourahmane Diouf, a répondu de manière subtile aux attaques formulées par le leader de Pastef, Ousmane Sonko, lors du « Téra-Meeting » organisé samedi 8 novembre sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. Sans réagir officiellement, le ministre a choisi ses réseaux sociaux pour livrer une réponse implicite.
De retour de Belem (Brésil), où il représentait le président de la République dans le cadre de la COP 30, Abdourahmane Diouf a partagé une vidéo accompagnée d’un message dans lequel il évoque ses débuts en politique et les valeurs que ses parents lui ont transmises. Une manière, pour lui, de rappeler les principes qui guident son engagement public.
« Bien rentré de Belem – Brésil. Jàmm ci ñëp ! », a-t-il simplement écrit sur Facebook.
Autres articles
-
Doudou Ka : “la dette publique du Sénégal ne peut pas être cachée
-
Mensonge”, “délire fasciste” : l’APR tire à boulets rouges sur Ousmane Sonko
-
Suivez en Direct : La réplique de l'Alliance pour la République à Ousmane Sonko
-
Présidentielle en Guinée-Bissau : le ministre de l’Intérieur salue « la fraternité » entre Dakar et Bissau et annonce l’ouverture d’un bureau de vote à Kolda
-
🔴DIRECT_ Badara Gadiaga obtient la liberté sous condition, plainte de Mame Mbaye Ndiaye si...