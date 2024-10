Débat public : le ministre Alioune Dione défi Barthélémy DIAS

Le « Débat public » est devenu la nouvelle donne des acteurs politiques sénégalais. La cloche a été sonnée par le Premier ministre Ousmane Sonko, de part son invitation à Amadou Ba leader de "Nouvelle Responsabilité "pour la tenue d'un débat public sur les questions liées à l’économie, les finances et autres…

Depuis cette annonce, les invitations surgissent de partout. Par des posts sur les réseaux sociaux, les acteurs politiques se défient les uns les autres autour d’un débat public. A l’image de Thierno Alassane Sall, et autres, Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire invite Barthélémy Dias à l’affronter sur des questions de l’heure.



« Je suis disposé à débattre avec monsieur le maire en tant que démembrement de l’État qu’il est également afin d’éclairer les Sénégalais sur la gestion des affaires publiques. Par la même occasion, je démontrerai que le pays est sur la bonne voie pour un Sénégal souverain, juste et prospère », a indiqué le ministre.



Poursuivant : « Étant donné que la commune est une subdivision administrative décentralisée territorialement de second rang et que le ministère est le premier démembrement de l’Etat central comme instrument de l’appareil d’État, la qualité de ministre doit permettre à son titulaire de discuter avec un maire. C’est pourquoi en ma qualité de ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, moi, Alioune DIONE, j’invite Monsieur Barthélémy DIAS, maire de Dakar, à un débat sur les questions d’intérêt général concernant les affaires du pays. Permettra à Monsieur Barthélémy DIAS, conformément à son souhait, de débattre des questions liées à l’actualité et au fonctionnement de l’État du Sénégal, et d’obtenir toutes les réponses nécessaires à ses interrogation ».