Débordement du fleuve Sénégal : À Tambacounda des pertes agricoles estimées à plus de 9 milliards de francs CFA

Le débordement du fleuve Sénégal a provoqué de lourds dégâts pour les populations riveraines de Gouloumbou, village situé dans la région de Tambacounda. Les agriculteurs locaux estiment que les pertes atteignent plus de 9 milliards de francs CFA, la crue ayant submergé les plantations de bananes, de piments, de gombos et d’arachides, selon les informations fournies par L'Observateur.



Dans des propos relayés par le journal, le Secrétaire général de la Coopérative des producteurs de la région a indiqué que « les champs, les maisons, l'école, les routes, ici tout est sous les eaux. Nous n'en pouvons plus. Les populations sont exténuées et très inquiètes. L'État est appelé à réagir de toute urgence sans quoi l'irréparable pourrait se produire. »



Toujours à en croire les dires du Sg, « les producteurs de bananes, se disent outrés par l’aide de 10 tonnes de riz qui leur a été proposée, en raison de la perte de 37 000 tonnes de leur production. »



Lamine Sarr, président de l'Association des producteurs maraîchers de Gouloumbou, a également exprimé ses inquiétudes : « Les inondations risquent de plonger des milliers de familles dans la famine si l'État ne réagit pas et au plus vite. Il n'y aura assurément pas de commercialisation de piment cette année dans les différents marchés de la région et même de la sous-région parce que tout est sous les eaux. »



Pour rappel, les crues du fleuve Sénégal ont causé l'inondation de plus de 44 sites dans la région de Matam et de 51 villages de Saint-Louis. Les départements de Tambacounda et de Bakel ont également été gravement impactés. Au total, 774 ménages (soit environ 55 600 personnes ) sont directement touchés, et 1 002 hectares de champs ont été inondés, affectant principalement les cultures de piment ( 49, 19%), de riz (21,59%) et de maïs (10,56%). L’État a débloqué 8 milliards pour financer les premières mesures d'urgence. Ainsi, 150 tonnes de riz et 1 million de litres d'eau potable ont été distribués, aux populations touchées.