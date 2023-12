Décès 4 militaires en Casamance: les Leaders Alliés de Ousmane Sonko présentent leurs condoléances au peuple sénégalais

Les Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko présentent leurs sincères condoléances au peuple sénégalais en général, et à l'armée nationale, à la suite du drame qui s’est produit le jeudi 14 Décembre 2023 dans le nord du Bignona.



Dans un communiqué rendu public ce samedi, Ils ont compati à la douleur qui est tombée sur le Sénégal : « Profondément affligée par ce énième tragique accident survenu dans la Zone militaire n°5, la plateforme LACOS présente ses sincères condoléances au peuple sénégalais en général, et à l'armée nationale, à son chef suprême, ainsi qu'aux familles des disparus, en particulier. LACOS exprime sa compassion et souhaite un prompt rétablissement à l'ensemble des blessés » lit-on sur le document.



Ils ajoutent : « En ces moments de douleur profonde, LACOS tient à réaffirmer sa haute estime et son soutien indéfectible à l'armée nationale dans sa mission de rétablissement définitif de la paix et de la sécurité en Casamance, la quiétude des populations et la consolidation de l'unité nationale, facteur de stabilité et de développement partagé ».



Pour rappel, un véhicule militaire a sauté sur une mine antichar sur l'axe Diokadou-Kadialock. Le bilan de l'accident fait état de quatre morts et de trois blessés graves, parmi les militaires.