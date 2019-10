Décès d'Alcaly Cissé en Arabie Saoudite: une faillite de la justice sénégalaise

Décédé en détention en Arabie Saoudite des suites d’une maladie, l’ancien député libéral Alcaly Cissé pourrait être inhumé à Médine. On voit mal sa dépouille être rapatriée au Sénégal alors que le défunt était contraint à s’acquitter des dommages et intérêts de 3 milliards CFA au profit de la partie civile saoudienne.



Nos confrères du journal "Le Témoin" ont fait la genèse de cette affaire embarrassante et démontré comment la justice sénégalaise a failli. Ce, pour avoir couvert à l’époque (1997 ou 1998) l’affaire Alcaly Cissé devant le tribunal Correctionnel de Dakar présidé par l’actuel patron de l’Ums, Souleymane Téliko.

Connu pour son courage et son indépendance, le juge Téliko avait sévèrement condamné le tout-puissant député d’alors Alcaly Cissé à un an ferme tout en décernant un mandat d’arrêt contre lui. Un mandat de dépôt jamais exécuté !



Encore, le président Téliko avait condamné Alcaly Cissé à payer au plaignant saoudien Aly Azouz la somme de 2,5 milliards CFA. Au lieu de payer le plaignant, le richissime homme d’affaires Alcaly Cissé avait obtenu une curieuse « relaxe » devant la Cour d’Appel de Dakar. Même le juge d’instruction de l’époque avait été surpris par cette décision de relaxe prise en seconde instance. Malheureusement, Alcaly a été rattrapé par la justice internationale. Car des années plus tard, il a été arrêté au Maroc avant d’être extradé en Arabie Saoudite où il a été condamné à une peine de six ans de prison ferme. Une peine qu’il n’a pas pu purger dans son intégralité puisqu’il est mort avant son terme.



Nos confrères de « Le Témoin » regrettent bien sûr qu’Alcaly Cissé soit décédé et enterré loin des siens. Ah, si la cour d’Appel avait confirmé à l’époque la courageuse décision de Souleymane Téliko !