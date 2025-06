Défait par Boy Ka, Fils de Tigre promet un retour en force et demande pardon à ses fans

Battu hier, dimanche, par Boy Ka, le lutteur Fils de Tigre a exprimé sa profonde déception dans un message poignant rendu public après sa défaite. Le fils de Moustapha Guèye a présenté ses excuses à tous ceux qui avaient placé leur confiance en lui.



Membre de l’écurie Fass Ndakaru, il promet de tirer les leçons de cet échec et de revenir plus fort. À ses supporters, il lance un appel à la patience et à la foi : « Continuez de croire en moi ».



Voici l’intégralité de son message.



Aujourd'hui, je prends la parole avec beaucoup d'émotion. Mon premier combat s'est soldé par une défaite, et je tenais à m'adresser à vous, ceux qui ont cru en moi, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui ont vibré à mes côtés.



Je ne vous cache pas ma déception. J'avais rêvé d'un tout autre résultat. J'ai travaillé dur, je me suis préparé avec détermination, mais la réalité du sable m'a rappelé que ce sport est aussi fait de chutes... et qu'un vrai combattant, c'est celui qui sait se relever.



Je vous demande pardon si j'ai pu vous décevoir. Vos messages, votre présence, votre énergie, tout cela m'a porté et c'est justement parce que je vous respecte profondément que je dois reconnaître cette défaite avec humilité.



Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Ce combat n'était qu'une étape. Il y a des leçons à tirer, et je les prends toutes. Je vais revenir plus fort, plus prêt, plus affamé.



Je vous promets une chose : je ne lâcherai rien. Pour moi, pour mon équipe, et surtout pour vous.

Merci de continuer à croire en moi. La route est encore longue, mais ensemble, on ira loin.



Merci du fond du cœur