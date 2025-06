Remous dans le secteur de la justice : le SYTJUST et l'UNTJ décrètent une grève de 72 heures à compter de ce lundi 23 juin

Le secteur judiciaire va vivre trois jours de fortes perturbations. Les deux principaux syndicats à savoir le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) et l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ), vont observer une grève de 72 heures à compter de ce lundi 23 juin 2025.



Cette action, annoncée dans un communiqué conjoint, vise à dénoncer le "non-respect des engagements" des autorités et à réclamer une amélioration des "conditions de travail", tant sur le plan matériel que moral.



Les deux organisations syndicales affirment que "la détermination est intacte et la mobilisation reste totale", appelant l’ensemble des travailleurs du secteur à faire preuve d’unité et de discipline pour amplifier le mouvement.



"Seules une solidarité agissante et une pression collective constante permettront de contraindre l’État à répondre aux revendications posées depuis plusieurs mois", soulignent-elles.



Cette grève importante pourrait perturber gravement le fonctionnement des tribunaux, services administratifs et audiences.