Décès de Amadou Mahtar Mbow : Levée du corps prévue ce mercredi à 10 heures à la mosquée Omarienne (famille)

La famille du Professeur Amadou Mahtar Mbow porte à la connaissance des proches et amis que la levée du corps est prévue demain mercredi 25 septembre à 10 heures à la mosquée Omarienne sis à la corniche de Dakar. L’enterrement se fera au cimetière de Yoff et les condoléances seront reçues à la maison mortuaire sis au Point E.



Amadou Mahtar Mbow est décédé ce mardi matin, à Dakar, à l’âge de 103 ans. Ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal et directeur général de l'Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) de 1974 à 1987, il laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du Sénégal et du monde entier.



Amadou Mahtar Mbow a présidé en juin 2008 les Assises nationales du Sénégal ainsi que la Commission nationale de réformes des institutions (CNRI).



Le Sénégal a célébré en mars 2021 le Centenaire de Amadou Mahtar Mbow, sous le parrainage de l’ancien chef de l’Etat Macky Sall.



La deuxième université publique de Dakar construite à Diamniadio porte son nom.