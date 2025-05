Transport routier : Le Sénégal alerte ses transporteurs sur l’interdiction de circulation de camions hors normes au Mali après le 13 mai

À compter du 14 mai 2025, plus aucun camion gros porteur hors normes ou hors gabarit ne sera autorisé à circuler sur le territoire malien, a averti le ministère sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA) du Sénégal. L’annonce a été faite le vendredi 2 mai dans un communiqué officiel, à l’approche de la fin d’une dérogation temporaire accordée par les autorités maliennes.



« Les autorités maliennes ont décidé d’interdire, depuis le 1er avril 2025, la circulation sur leur territoire des camions gros porteurs hors normes et hors gabarit conformément au règlement 14 de l’UEMOA », rappelle le ministère dans le document parvenu à PressAfrik.



Malgré une première notification émise par le MITTA le 19 mars, plusieurs camions sénégalais ont été immobilisés, aussi bien aux frontières qu’à l’intérieur du Mali. En réponse, les autorités sénégalaises ont entamé des démarches diplomatiques ayant conduit à un compromis.



« Les autorités maliennes ont accordé, par instruction interministérielle n°0001/MTI-MEF-SG du 28 avril 2025, un délai exceptionnel de 15 jours (du 29 avril au 13 mai 2025 inclus), pour permettre le transit desdits véhicules chargés de marchandises, sous escorte douanière », précise la note.



Mais le ministère prévient : cette tolérance est limitée dans le temps. « Au-delà de cette période de tolérance, aucun véhicule hors normes ou hors gabarit ne sera autorisé à circuler sur le territoire malien », insiste-t-il. Ainsi, le MITTA invite ainsi les transporteurs et opérateurs à « respecter strictement cette échéance » et leur rappelle « leurs responsabilités dans le respect des réglementations des pays partenaires ». Il les exhorte enfin à « prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout incident futur ».