Décès de Mamadou Moustapha Ba : son épouse attendue à la Dic

La mort de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget décédé en France dans des circonstances non encore élucidées, soulève de nombreuses questions. Pour apporter la lumière sur cette affaire, le procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête suite aux résultats de l’autopsie qui relèvent une mort qui n’est pas naturelle. La Division des investigations criminelles (Dic) qui a hérité du dossier va démarrer les auditions. L’épouse de Moustapha Ba sera la première à faire face aux enquêteurs.



Selon L’Observateur qui donne l’information dans sa parution de ce lundi, sa convocation est sur la table du patron de la Dic. Les policiers enquêteurs veulent en savoir davantage sur les fréquentations de son mari en France, le contenu de leurs dernières conversations, son état de santé entre autres informations.



Le journal d’informer que les enquêteurs chercheraient également à connaître la ou les personnes qui ont récupéré ses bagages à l’hôtel où il logeait.



D’autres personnalités proches du défunt seront entendues par la Dic pour les besoins d’éclaircissements d’éclaircissements de certaines zones d’ombres sur les causes réelles de cette brusque disparition de l’ancien argentier de l’Etat…



A noter que Mamadou Moustapha Ba a été retrouvé sans vie en France après plusieurs jours de recherches.