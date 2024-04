Décès de Mouhammad Boun Abdallah Dionne : l’APR rend hommage à l'ancien PM

Les hommages et témoignages se multiplient après la disparition de l’ancien Premier ministre, Mouhammad Boun Abdallah Dionne (2014-2019). Le Secrétariat national de l’APR, dans un communiqué a tenu à rendre hommage à celui qui était l’un des plus fidèles collaborateurs de Macky Sall, fondateur de l’Alliance pour la République.”



Le Secrétariat national de l’APR “a appris avec peine le décès de l’ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne le vendredi 5 avril 2024”, informe le SEN.





“Au nom du Président Macky Sall et de l’ensemble des militants et responsables du parti, le SEN présente ses condoléances émues à la famille du défunt. À la suite du Président Macky Sall, notre parti salue la mémoire d’un homme d’Etat accompli et militant politique aux convictions constantes”, ajoute le SEN.





Pour rappel, l’ancien Premier ministre de Macky Sall, Boun Abdallah Dionne est rappelé à Dieu vendredi passé à Paris, où il était évacué pour des soins.