Décès du réalisateur Amadou Moctar Beye

Le réalisateur Amadou Moctar Bèye est décédé jeudi dans une clinique privée de Dakar. L’ancien brillant réalisateur à la RTS a marqué de son empreinte le paysage médiatique sénégalais. Outre la RTS, il a accompagné beaucoup de stars de la musique sénégalaise dans les réalisations de clips et aussi des troupes théâtrales, rapporte Le Témoin.



Dans un message publié sur sa page Facebook, l’acteur culturel Guissé Pène écrit que « cet illustre doyen est l’un des pionniers dans la réalisation des clips et reste un des meilleurs réalisateurs de l’histoire de la télévision ». « Je l’ai rencontré au début des années 80 lors du tournage de la série Fann Océan de Mahama John- son Traoré et depuis il a été un de mes principaux conseillers. Courtois et disponible, Amadou Moctar Bèye était un homme toujours en quête de solutions et de consensus dans les différences. Un grand s’en est allé et que son âme repose en paix » ajoute-t-il.



L’inhumation est prévue samedi 28 mai au cimetière de Yoff.