Décision de la Cour suprême : Yewwi Askan Wi et Lacos sonnent la mobilisation générale ce vendredi

La Cour de justice de la Cedeao va également rendre vendredi sa décision sur le recours des avocats de Ousmane Sonko concernant sa radiation des listes électorales, la dissolution de son parti et sa libération.





La Coalition Yewwi Askan Wi et mouvement des leaders alliés du candidat Ousmane Sonko (Lacos) ont tenu ce jeudi une conférence de presse conjointe au siège du Parti républicain pour le progrès (PRP) de Déthié Fall. Dame Mbodj du Lacos demande aux Sénégalais d’investir les rues de Dakar. Il demande au juge Aly Ciré Bâ d’appliquer le droit.« Nous appelons tous les sénégalais à investir les rues Dakar et à envahir la Cour suprême pour protester de ce que Macky Sall veut faire. Soyez présent car l’audience est publique les Sénégalais ont le droit d’y assister. Le message que nous lançons, c’est de ne pas casser ni brûler, manifester pacifiquement comme vous le permet la Constitution », lance Dame Mbodji sur un ton ferme et engagé.« Je demande au juge Aly Ciré Bâ de prendre ses responsabilités et d’appliquer les décisions de justice afin de permetrre à Ousmane Sonko de participer à l’élection présidentielle de 2024 », a lancé Dame Mbodj face à la presse.Mamadou Lamine Dianté lui embouche la même trompette. Il invite le juge Aly Ciré Bâ a en faire comme ses prédécesseurs qui ont marqué l’histoire du Sénégal.« Le vendredi 17 novembre 2023 est une journée historique pour Ousmane Sonko. C’est pourquoi nous leader de la société civile réunis autour de Lacos et de la coalition politique Yewwi Askan Wi avons appelé cette rencontre pour inviter les sénégalais à ne pas rater le train de l’histoire. Ousmane Sonko est une référence comme le juge Kéba Mbaye, Me Abdoulaye Wade, Mademba Sock entre autres. C’est pourquoi nous invitons le juge Aly Ciré Bâ à faire autant que Kéba Mbaye et Sabassy Faye », a soutenu Mamadou Lamine Dianté coordonnateur du Lacos et membre de Yewwi Askan Wi.Pour rappel, a Cour suprême doit trancher ce vendredi 18 novembre, le pourvoi en cassation des avocats de l'Etat du Sénégal contre la réintégration du leader de Pastef sur les listes électorales ordonnée par le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor. L'Etat du Sénégal attaque une forclusion du délai de recours des conseils de Ousmane Sonko.