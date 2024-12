Déclaration de Politique Générale d'Ousmane Sonko : une volonté claire de renforcer la souveraineté du pays, selon Magaye Gaye

Magaye Gaye, économiste international et ancien fonctionnaire à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), a livré une analyse approfondie de la récente Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Selon monsieur Gaye, cette déclaration reflète une volonté claire de renforcer la souveraineté du pays et de mettre en place des politiques économiques endogènes pour assurer un développement durable.



Dans son analyse, il a souligné que le discours de Sonko marque une nette orientation vers la souveraineté nationale. Il note que cette orientation se traduit par plusieurs aspects du discours, et même de l’apparence du Premier ministre, qu’il perçoit comme des signes d’engagement en faveur de l’indépendance économique et politique du Sénégal. L’économiste mentionne également la volonté de l’État de réduire les dépenses publiques, notamment à travers la mise en place de centrales d'achat destinées à limiter la surfacturation, un problème qui a souvent miné la gestion publique dans le pays.



Pour Magaye Gaye, cette approche vise à dégager des marges budgétaires conséquentes, permettant ainsi à l'État de financer des investissements à long terme pour soutenir le développement durable. "C’est une question de bonne gouvernance", a-t-il insisté, un principe fondamental pour un pays comme le Sénégal, qui cherche à se lancer dans un processus de développement véritablement structuré et non pas simplement dans une quête d’émergence.



L’économiste exprime également sa satisfaction par rapport à l’aspect spirituel du discours de Sonko, notamment la décision du Premier ministre de suspendre un moment la séance pour prier, un geste qu’il interprète comme un retour aux valeurs religieuses et éthiques qui ancrent le leadership actuel dans les fondements culturels et spirituels du pays. "Cela traduit un enracinement des nouvelles autorités dans des valeurs profondes, et c’est à saluer", a-t-il ajouté.



En définitive, Magaye Gaye voit dans cette déclaration un signe positif pour l’avenir du Sénégal. Il estime que la voie tracée par Ousmane Sonko pourrait être déterminante pour l’instauration d’une gouvernance plus transparente et plus respectueuse des principes de souveraineté et de développement endogène, bien que ces ambitions devront être traduites en actions concrètes pour avoir un véritable impact.