Déclaration de patrimoine : l’Ofnac épingle 57 «assujettis défaillants» au ministère de la Justice

L’Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) a franchi un pas important dans l’exigence de transparence en publiant, ce mardi 11 août, la liste des «assujettis défaillants» sur la déclaration de patrimoine. Au cœur de cette liste, le ministère de la Justice se retrouve sous les projecteurs avec 57 personnes, dont de grands magistrats.



Parmi les «assujettis défaillants» figurent de grands magistrats occupant des postes hautement stratégiques. Le document cite notamment Waly Faye (Premier Président de la Cour d'Appel de Kaolack), Moustapha Fall (Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Louis), ainsi que les présidents de chambres d'accusation Oumar Makham Diallo (Tambacounda) et Albert Diongue Diouf (Ziguinchor).



Cette liste épingle également des cadres administratifs centraux du secteur comme Mamadou Diop (Secrétaire général du Ministère de la Justice) et Ndeye Rokhaya Sene (Directrice de Cabinet).



Le parquet n'échappe pas à cette mise en demeure de l'Ofnac, plusieurs procureurs en fonction étant nommément désignés. On y retrouve Ibrahima Ndoye (Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar), Baye Thiam (Saint-Louis), Augustin Yakhar Faye (Mbour), ainsi que Sadio Diagne et Aliou Dia, respectivement procureurs à Matam et Tambacounda. Sont également pointés du doigt des chefs de parquets spécialisés à l'image d'El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, procureur au Parquet du Pool Judiciaire Financier.