Transparence au Sénégal : 12 ministres "hors-la-loi" sur leur déclaration de patrimoine ?

Au Sénégal, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a rendu public, ce mardi 11 août, la liste des personnalités que la loi contraint à une déclaration de patrimoine, ainsi que celle des «assujettis défaillants». Cette décision intervient 11 jours après le délai qui a été fixé aux «assujettis» pour être en règle.



Les anciens ministres, toujours en service, et ayant travaillé dans l’équipe de l’ex-Premier ministre Ousmane Sonko, ont régularisé leur situation. Cependant, 12 ministres qui ont intégré le gouvernement d'Al Aminou Lô manquent encore à l'appel concernant leur déclaration de patrimoine.



Si cette situation peut soulever des interrogations au regard du contexte politique et social marqué par des appels à plus de transparence dans la gestion des finances et biens publics, l’Ofnac précise que les ministres ne sont pas encore des «hors-la-loi». Pour avoir été nommé le 01er juin 2026, ils ont trois mois pour déclarer leurs patrimoines. La date butoir pour déclarer leurs biens à l’Ofnac est donc fixée au 1er septembre 2026.



Ci-dessous la liste des ministres devant déclarer leur patrimoine au plus tard le 1er septembre :



1/ Cheikhou Oumar (ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Elevage) ;

2/ Coly Djirèye Clotilde (ministre de la Jeunesse et des Sports) ;

3/ Diagne Ousmane (ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, chargé de l’Elevage) ;

4/ Diop Mame Coumba (ministre auprès du Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique ;

5/ Diouf Marie Angélique Mame Selbé (ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarité) ;

6/ Diouf Samba (ministre des Télécommunications et du Numérique) ;

7/ Mara Amy (ministre des Pêches et de l’Economie maritime) ;

8/ Ndiaye Abdoul Ahad (ministre des Transports terrestres et aériens) ;

9/ Samb Idrissa (ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et Technique) ;

10/ Sarr Moussa (ministre de la Justice, Garde des Sceaux) ;

11/ Seck Cheikhou Oumar (ministre des Mines et de la Géologie) ;

12/ Thiam Alpha (ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme).