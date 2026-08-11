Déclaration de patrimoine : 143 personnes épinglées au ministère des Forces armées par l’Ofnac

L'Office national de Lutte contre la Corruption (Ofnac) a publié, ce mardi, la liste officielle des «assujettis défaillants» au sein du ministère des Forces armées, pointant du doigt de hauts responsables n'ayant pas respecté l'obligation légale de déclaration de patrimoine.



Le document expose le niveau de non-conformité réglementaire au plus haut sommet de la hiérarchie militaire et des corps d'élite. Des officiers généraux jusqu'aux responsables d'agences stratégiques, la liste égrène des figures clés de l'appareil de défense nationale en situation de manquement flagrant vis-à-vis des autorités de contrôle.



Parmi les profils, la liste épingle notamment le Général de Brigade Assane Beye, Commandant de la Gendarmerie territoriale, ainsi que le Général de Brigade Abdou Latif Kamara, Directeur de l'Institut de défense du Sénégal. Le Ministère des Forces Armées est également impacté en interne avec la défaillance signalée du Colonel Saliou Ngom, Directeur des Archives et du Patrimoine historique. Au niveau de l'État-Major Général des Armées (CEMGA), plusieurs directeurs centraux sont indexés, à l'image du Colonel Christian Valantin Faye (Prévention et Sécurité), du Colonel Sékou Keita (Action sociale) et du Colonel Abdoulaye Mbengue, Commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis.



Le manquement s'étend aussi aux structures de gestion sociale et de logement, ainsi qu'au commandement opérationnel territorial. Le Lieutenant-colonel Sidy Touré, Directeur de l'administration générale de l'Agence pour la Réinsertion Sociale des Militaires (ARSM), ainsi que le Contrôleur du Trésor Cheikh Ahmadou Bamba Fall, Agent comptable de l'Agence pour le Logement des Forces Armées (ALFA), figurent en bonne place parmi les défaillants.



Sur le plan territorial, des officiers supérieurs de premier plan sont concernés, notamment le Colonel Alexandre Ndiouma Dione, Commandant de la Légion de Gendarmerie de Kaolack, et le Lieutenant-colonel Sidy Dione, Commandant de la Légion de Gendarmerie de Kolda. La base de commandement de la Gendarmerie nationale n'échappe pas à ce constat, avec une longue série d'adjudants-chefs et de commandants de compagnies territoriales listés par l'Ofnac. C'est le cas du Capitaine Dioma Camara à Fatick, du Chef d'escadron El Hadji Mamadou Coulibaly à Diourbel, et du Capitaine Ibrahima F. Dembadjan à Bakel.



Dans les brigades, des responsables de premier plan comme l'Adjudant-chef Gabriel Bassene (Hann), l'Adjudant-major Bourama Diabang (Ziguinchor), l'Adjudant-chef Mbaye Cissé (Babagarage) et l'Adjudant-chef Mamadou Lamine Danfakha (Diankemakha) ferment la marche de ce constat de carence généralisé.



Pour rappel, l’Ofnac rappelle qu’il s’agit d’un document provisoire. La liste définitive sera publiée après toutes les vérifications et réclamations nécessaires.